Ceragon Networks
Ceragon Networks Projektledare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Projektledare in Israel på Ceragon Networks varierar från ₪333K till ₪463K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ceragon Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$106K - $125K
Israel
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$98.9K$106K$125K$138K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Ceragon Networks?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på Ceragon Networks in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪463,362. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ceragon Networks för Projektledare rollen in Israel är ₪332,670.

Andra resurser

