Ceragon Networks Löner

Ceragon Networkss löneintervall sträcker sig från $54,380 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $115,407 för en Projektledare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ceragon Networks. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Elektroingenjör
$108K
Maskinvaruingenjör
$109K
Projektledare
$115K

Mjukvaruutvecklare
$54.4K
FAQ

