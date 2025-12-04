Den genomsnittliga totalersättningen för Revisor in United States på Cepheid varierar från $126K till $176K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cepheids totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cepheid/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.