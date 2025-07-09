Centrica Löner

Centricas löneintervall sträcker sig från $38,420 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $117,761 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Centrica . Senast uppdaterad: 8/17/2025