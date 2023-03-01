Företagskatalog
Centric Software
Centric Software Löner

Centric Softwares löneintervall sträcker sig från $101,570 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $255,000 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Centric Software. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Produktdesigner
Median $150K
Mjukvaruutvecklare
Median $123K
IT-teknolog
$102K

Produktchef
$159K
Försäljning
$174K
Lösningsarkitekt
$255K
FAQ

The highest paying role reported at Centric Software is Lösningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centric Software is $154,600.

Andra resurser