Centric Software Löner

Centric Softwares löneintervall sträcker sig från $101,570 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $255,000 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Centric Software . Senast uppdaterad: 8/17/2025