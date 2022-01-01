CentralSquare Technologies Löner

CentralSquare Technologiess löneintervall sträcker sig från $50,388 i total kompensation per år för en Teknisk skribent på den nedre änden till $172,135 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på CentralSquare Technologies . Senast uppdaterad: 8/17/2025