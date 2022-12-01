Centiro Löner

Centiros löner varierar från $7,468 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $11,831 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Centiro . Senast uppdaterad: 11/21/2025