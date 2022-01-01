Företagskatalog
Centene Löner

Centenes löner varierar från $42,785 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $193,463 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Centene. Senast uppdaterad: 9/10/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Maskininlärningsingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Affärsanalytiker
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuarie
Median $110K

Datavetare
Median $99.1K
Dataanalytiker
Median $79K
Projektledare
Median $81K
Informationsteknolog (IT)
Median $116K
Teknisk programchef
Median $130K
Produktdesigner
Median $140K
Produktchef
Median $120K
Revisor
$78.4K
Administrativ assistent
$42.8K
Affärsutveckling
$97.3K
Chef för datavetenskap
$193K
Finansanalytiker
$66.3K
Personalresurser
$158K
Marknadsföring
$191K
Programchef
$147K
Rekryterare
$151K
Cybersäkerhetsanalytiker
$118K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $180K
Lösningsarkitekt
$145K

Dataarkitekt

UX-forskare
$98K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at Centene is Chef för datavetenskap at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centene is $117,203.

