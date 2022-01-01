CEMEX Löner

CEMEXs löner varierar från $20,031 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $47,179 för en Projektledare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på CEMEX . Senast uppdaterad: 9/10/2025