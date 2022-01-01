Företagskatalog
Celonis Löner

Celoniss löner varierar från $42,346 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $205,800 för en Personalresurser i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Celonis. Senast uppdaterad: 9/10/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $150K
Säljingenjör
Median $170K

Affärsanalytiker
Median $42.3K
Managementkonsult
Median $200K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $178K
Produktdesigner
Median $94.3K
Kundservice
$181K
Kundsuccess
$201K
Chef för datavetenskap
$89.5K
Datavetare
$89.1K
Finansanalytiker
$63.8K
Personalresurser
$206K
Marknadsföring
$88.6K
Marknadsföringsoperationer
$90.5K
Partnerchef
$131K
Programchef
$164K
Projektledare
$159K
Försäljning
$115K
Lösningsarkitekt
$94.5K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
$201K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Celonis omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Celonis omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Celonis är Personalresurser at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $205,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Celonis är $125,214.

