Cedar Löner

Cedars löner varierar från $121,000 i total ersättning per år för en Produktchef i den lägre delen till $235,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cedar. Senast uppdaterad: 9/10/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $235K
Datavetare
Median $150K

Produktchef
Median $121K
Rekryterare
Median $145K
Personalresurser
$149K
Cybersäkerhetsanalytiker
$158K
Lösningsarkitekt
Median $229K
UX-forskare
$124K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Cedar är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $235,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cedar är $150,000.

