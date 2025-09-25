Företagskatalog
Carousell
Carousell Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Singapore på Carousell uppgår till SGD 112K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Carousells totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 112K
Nivå
L4
Grundlön
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Carousell?

SGD 210K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Carousell in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 198,312. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Carousell för Mjukvaruingenjör rollen in Singapore är SGD 119,973.

