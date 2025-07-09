Captain Fresh Löner

Captain Freshs löner varierar från $11,749 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $84,965 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Captain Fresh . Senast uppdaterad: 9/7/2025