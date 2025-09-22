Företagskatalog
Capital.com
Capital.com Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Poland på Capital.com uppgår till PLN 390K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Capital.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 390K
Nivå
hidden
Grundlön
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Capital.com?

PLN 599K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Capital.com in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 425,925. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Capital.com för Mjukvaruingenjör rollen in Poland är PLN 363,165.

