Företagskatalog
Capital One
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • UX-forskare

  • Alla UX-forskare löner

Capital One UX-forskare Löner

Medianersättningspaketet för UX-forskare in United States på Capital One uppgår till $133K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Capital Ones totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
Capital One
UX Design Researcher
Richmond, VA
Totalt per år
$133K
Nivå
Senior Product Designer
Grundlön
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
Options

På Capital One omfattas Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade UX-forskare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på Capital One in United States ligger på en årlig total ersättning på $264,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Capital One för UX-forskare rollen in United States är $134,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Capital One

Relaterade företag

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Se alla företag ➜

Andra resurser