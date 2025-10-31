Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in United States på Capital One varierar från $221K per year för Manager till $628K per year för VP. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $325K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Capital Ones totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Capital One omfattas Options av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)