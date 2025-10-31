Företagskatalog
Capital One
Produktdesigner-ersättning in United States på Capital One varierar från $109K per year för Associate Product Designer till $144K per year för Principal Associate. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $129K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Capital Ones totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
Senior Associate
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
Principal Associate
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
Options

På Capital One omfattas Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Inkluderade titlar

UX-designer

Mobildesigner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Capital One in United States ligger på en årlig total ersättning på $161,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Capital One för Produktdesigner rollen in United States är $126,000.

