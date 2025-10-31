Företagskatalog
Capital One
Capital One Grafisk designer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Grafisk designer in United States på Capital One varierar från $89.6K till $127K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Capital Ones totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$102K - $116K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$89.6K$102K$116K$127K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
Options

På Capital One omfattas Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Grafisk designer på Capital One in United States ligger på en årlig total ersättning på $127,440. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Capital One för Grafisk designer rollen in United States är $89,640.

