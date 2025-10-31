Capital One Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United States på Capital One varierar från $136K per year för Associate Data Scientist till $198K per year för Lead Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $172K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Capital Ones totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Intjänandeschema Huvudsaklig 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aktietyp Options På Capital One omfattas Options av ett 3-årigt intjänandeschema: 33.3 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.30 % årligen )

