Datavetare-ersättning in United States på Capital One varierar från $136K per year för Associate Data Scientist till $198K per year för Lead Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $172K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Capital Ones totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Capital One omfattas Options av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
