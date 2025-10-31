Företagskatalog
Capital One
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Administrativ assistent

  • Alla Administrativ assistent löner

Capital One Administrativ assistent Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Capital Ones totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 1 fler Administrativ assistent inlämningar hos Capital One för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
Options

På Capital One omfattas Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Administrativ assistent erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Administrativ assistent på Capital One in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$103,188. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Capital One för Administrativ assistent rollen in Canada är CA$72,680.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Capital One

Relaterade företag

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Se alla företag ➜

Andra resurser