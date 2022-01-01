Företagskatalog
Capital One
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Capital One Löner

Capital Ones löner varierar från $46,000 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $523,333 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Capital One. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS-Ingenjör

Mobilmjukvaruingenjör

Frontend-Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Forskare

Produktchef
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Affärsanalytiker
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Dataanalytiker
Median $120K
Chef för mjukvaruingenjörer
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Datavetare
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektledare
Median $110K
Produktdesigner
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX-Designer

Mobildesigner

Finansanalytiker
Median $120K

Riskanalytiker

Bedrägerianalytiker

Chef för datavetenskap
Median $251K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $175K

Teknikriskanalytiker

Personalresurser
Median $110K
Teknisk programchef
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Rekryterare
Median $120K
Lösningsarkitekt
Median $265K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Riskkapitalist
Median $152K

Principal

Medarbetare

Stabschef
Median $150K
Försäljning
Median $184K
Revisor
Median $100K

Teknisk Revisör

Managementkonsult
Median $118K
Affärsoperationer
Median $177K
Kundservice
Median $46K
Informationsteknolog (IT)
Median $158K
Marknadsföring
Median $77.3K
Programchef
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX-forskare
Median $133K
Chef för affärsoperationer
Median $90.5K
Investmentbanker
Median $110K
Affärsutveckling
Median $136K
Marknadsföringsoperationer
Median $96K
Administrativ assistent
$65.5K
Företagsutveckling
$166K
Kundsuccess
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafisk designer
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
Options

På Capital One omfattas Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Capital One er Produktchef at the Vice President level með árlegar heildarbætur upp á $523,333. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Capital One er $149,509.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Capital One

Relaterade företag

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Se alla företag ➜

Andra resurser