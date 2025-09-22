Företagskatalog
Canadian National Railway
Canadian National Railway Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in Canada på Canadian National Railway uppgår till CA$124K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Canadian National Railways totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Canadian National Railway
Innovation Expert
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
CA$124K
Nivå
Manager
Grundlön
CA$124K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Canadian National Railway?

CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Canadian National Railway in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$141,234. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Canadian National Railway för Produktchef rollen in Canada är CA$120,796.

