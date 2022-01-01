Cambium Learning Group Löner

Cambium Learning Groups löneintervall sträcker sig från $50,250 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $159,120 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cambium Learning Group . Senast uppdaterad: 8/12/2025