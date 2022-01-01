Företagskatalog
Cambium Learning Group
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Cambium Learning Group Löner

Cambium Learning Groups löneintervall sträcker sig från $50,250 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $159,120 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cambium Learning Group. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $146K
Datavetare
$111K
Personal
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktchef
$159K
Teknisk programchef
$121K
Teknisk skribent
$63.7K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Cambium Learning Group är Produktchef at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $159,120. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Cambium Learning Group är $115,545.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cambium Learning Group

Relaterade företag

  • Edmentum
  • UWorld
  • Upkey
  • Cambly
  • Juni Learning
  • Se alla företag ➜

Andra resurser