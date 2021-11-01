Cambia Health Solutions Löner

Cambia Health Solutionss löner varierar från $74,157 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $274,365 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cambia Health Solutions . Senast uppdaterad: 9/11/2025