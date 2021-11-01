Företagskatalog
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Löner

Cambia Health Solutionss löner varierar från $74,157 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $274,365 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cambia Health Solutions. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $112K
Revisor
$137K
Aktuarie
$137K

Affärsanalytiker
$74.2K
Dataanalytiker
$83.6K
Produktchef
$122K
Chef för mjukvaruingenjörer
$274K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Cambia Health Solutions är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $274,365. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cambia Health Solutions är $122,385.

