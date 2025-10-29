Företagskatalog
California Institute of Technology
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Administrativ assistent

  • Alla Administrativ assistent löner

California Institute of Technology Administrativ assistent Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Administrativ assistent in United States på California Institute of Technology varierar från $64.8K till $94.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för California Institute of Technologys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$74.4K - $84.8K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Administrativ assistent inlämningars hos California Institute of Technology för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på California Institute of Technology?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Administrativ assistent erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Administrativ assistent på California Institute of Technology in United States ligger på en årlig total ersättning på $94,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på California Institute of Technology för Administrativ assistent rollen in United States är $64,800.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för California Institute of Technology

Relaterade företag

  • Microsoft
  • Tesla
  • Apple
  • Intuit
  • Stripe
  • Se alla företag ➜

Andra resurser