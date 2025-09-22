Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in United States på Calendly uppgår till $202K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Calendlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Calendly
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Totalt per år
$202K
Nivå
-
Grundlön
$202K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på Calendly?

$160K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Calendly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



