Calendly
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Calendly Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Calendly uppgår till $175K per year. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Totalt per år
$175K
Nivå
L3
Grundlön
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Calendly?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Calendly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $217,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Mjukvaruingenjör role in United States is $160,210.

Andra resurser