Företagskatalog
Calendly
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Försäljning

  • Alla Försäljning löner

Calendly Försäljning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in United States på Calendly varierar från $85.9K till $122K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Calendlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$97.5K - $116K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$85.9K$97.5K$116K$122K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 2 fler Försäljning inlämningars hos Calendly för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Calendly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Försäljning erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Försäljning στην Calendly in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $121,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Calendly για τον ρόλο Försäljning in United States είναι $85,860.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Calendly

Relaterade företag

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Se alla företag ➜

Andra resurser