Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för datavetenskap in United States på Calendly varierar från $246K till $351K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Calendlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$282K - $330K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$246K$282K$330K$351K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Calendly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

