ByteDance Löner

ByteDances löner varierar från $16,519 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $1,207,230 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ByteDance. Senast uppdaterad: 11/21/2025
20%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
30%
ÅR 4
På ByteDance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
30% intjänas under 4th-ÅR (7.50% kvartalsvis)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
35%
ÅR 4
På ByteDance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
35% intjänas under 4th-ÅR (35.00% årligen)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På ByteDance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
12 month cliff and vests quarterly.
