ByteDance
ByteDance Löner

ByteDances löner varierar från $16,519 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $1,207,230 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ByteDance. Senast uppdaterad: 11/21/2025

+$25K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Mjukvaruingenjör
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS-ingenjör

Mobilmjukvaruingenjör

Frontend Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Site Reliability Ingenjör

Virtual Reality Mjukvaruingenjör

Utvecklarförespråkare

Forskningsvetenskapsman

Produktchef
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marknadsföring
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Produktmarknadsföringschef

Datavetare
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Produktdesigner
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX-designer

UI-designer

Försäljning
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Kontochef

Kontoansvarig

Rekryterare
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Ledarskaprekryterare

Teknisk Rekryterare

Programchef
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Chef för mjukvaruutveckling
3-1 $584K
3-2 $794K
Teknisk programchef
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Personalavdelning
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Cybersäkerhetsanalytiker
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Affärsanalytiker
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Dataanalytiker
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektledare
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Chef för affärsoperationer
2-1 $167K
2-2 $208K
Affärsoperationer
Median $235K
Affärsutveckling
Median $165K
Tillit och säkerhet
Median $118K
UX-forskare
2-2 $237K
3-1 $296K
Chef för datavetenskap
Median $409K
Partnerchef
Median $205K
Finansanalytiker
Median $150K
Hårdvaruingenjör
Median $350K
Juridik
Median $127K

Juridisk Rådgivare

Managementkonsult
Median $200K
Marknadsoperationer
Median $89.9K
IT-teknolog
Median $74.1K
Intäktsoperationer
Median $120K
Lösningsarkitekt
Median $278K

Dataarkitekt

Molnsäkerhetsarkitekt

Revisor
$16.5K

Teknisk Revisor

Administrativ assistent
$49.8K
Stabschef
$247K
Copywriter
$63.3K
Företagsutveckling
$233K
Kundservice
$50.5K
Kundsuccess
$73.8K
Grafisk designer
$48.3K
Maskiningenjör
$286K
Optisk ingenjör
$387K
Produktdesignchef
$385K
Regulatoriska frågor
$108K
Säljingenjör
$65.3K
Teknisk skribent
$129K
Totalersättning
$304K
Riskkapitalist
$91.9K
Saknar du din titel?

Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

20%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ByteDance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 30% intjänas under 4th-ÅR (7.50% kvartalsvis)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

35%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ByteDance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 35% intjänas under 4th-ÅR (35.00% årligen)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ByteDance omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

12 month cliff and vests quarterly.

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ByteDance är Mjukvaruingenjör at the 4-1 level med en årlig total ersättning på $1,207,230. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ByteDance är $209,525.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för ByteDance

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.