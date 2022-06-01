Företagskatalog
Bynder
Bynder Löner

Bynders löner varierar från $56,013 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $158,308 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Bynder. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $70.7K

Backend-Mjukvaruingenjör

Produktdesigner
Median $56K
Datavetare
$72K

Informationsteknolog (IT)
$64.7K
Marknadsföring
$66.9K
Produktchef
$158K
Chef för mjukvaruingenjörer
$130K
