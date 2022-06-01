BWX Technologies Löner

BWX Technologiess löner varierar från $84,660 i total ersättning per år för en Maskiningenjör i den lägre delen till $155,876 för en Projektledare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BWX Technologies . Senast uppdaterad: 11/21/2025