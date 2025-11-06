Företagskatalog
Bucketplace
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Seoul Capital Area

Bucketplace Mjukvaruingenjör Löner i Seoul Capital Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Seoul Capital Area på Bucketplace uppgår till ₩97.73M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bucketplaces totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Totalt per år
₩97.73M
Nivå
L4
Grundlön
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Bucketplace in Seoul Capital Area ligger på en årlig total ersättning på ₩144,712,453. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bucketplace för Mjukvaruingenjör rollen in Seoul Capital Area är ₩101,193,920.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Bucketplace

Relaterade företag

  • Flipkart
  • Google
  • Tesla
  • Facebook
  • Microsoft
  • Se alla företag ➜

Andra resurser