Företagskatalog
BT
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

BT Löner

BTs löneintervall sträcker sig från $7,650 i total kompensation per år för en Dataanalytiker på den nedre änden till $256,275 för en Försäljning på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BT. Senast uppdaterad: 8/20/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $20.3K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

IT-teknolog
Median $43.6K
Stabschef
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kundservice
$29.2K
Dataanalytiker
$7.7K
Chef för datavetenskap
$47.8K
Datavetare
$17.5K
Finansanalytiker
$88.3K
Maskinvaruingenjör
$119K
Personal
$48.4K
Juridik
$184K
Marknadsföring
$107K
Produktdesigner
$42.7K
Produktchef
$73.2K
Programchef
$113K
Projektledare
$9.4K
Försäljning
$256K
Cybersäkerhetsanalytiker
$80.1K
Chef för mjukvaruutveckling
$61K
Lösningsarkitekt
$52.3K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
$74.2K
Teknisk skribent
$10.9K
UX-forskare
$81.5K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BT ialah Försäljning at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $256,275. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di BT ialah $61,004.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för BT

Relaterade företag

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Se alla företag ➜

Andra resurser