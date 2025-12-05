Företagskatalog
Brooklyn Chinese-American Association
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Brooklyn Chinese-American Association Mjukvaruingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Mjukvaruingenjör in Ghana på Brooklyn Chinese-American Association varierar från GHS 1.37M till GHS 1.91M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Brooklyn Chinese-American Associations totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$136K - $160K
Ghana
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$127K$136K$160K$176K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Mjukvaruingenjör inlämningars hos Brooklyn Chinese-American Association för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Brooklyn Chinese-American Association?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Brooklyn Chinese-American Association in Ghana ligger på en årlig total ersättning på GHS 1,911,335. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Brooklyn Chinese-American Association för Mjukvaruingenjör rollen in Ghana är GHS 1,372,240.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Brooklyn Chinese-American Association

Relaterade företag

  • Lyft
  • Databricks
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brooklyn-chinese-american-association/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.