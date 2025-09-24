Företagskatalog
Bright Money
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Bright Money uppgår till ₹2.01M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bright Moneys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.01M
Nivå
SDE 1
Grundlön
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Bright Money?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Bright Money in India ligger på en årlig total ersättning på ₹4,233,917. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bright Money för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,770,256.

Andra resurser