Bose
Bose Löner

Boses löner varierar från $42,432 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $283,575 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Bose. Senast uppdaterad: 9/4/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $170K
Produktdesigner
Median $83.2K

UX-Designer

Hårdvaruingenjör
Median $158K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datavetare
Median $120K
Lösningsarkitekt
Median $230K
Teknisk programchef
Median $120K
Affärsanalytiker
$42.4K
Juridik
$161K
Managementkonsult
$172K
Marknadsföring
$44.2K
Maskiningenjör
$109K
Produktchef
$61.8K
Programchef
$135K
Projektledare
$65.3K
Försäljning
$42.5K
Chef för mjukvaruingenjörer
$284K
UX-forskare
$154K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at Bose is Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $283,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bose is $120,000.

