  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

Bosch Global Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in United States på Bosch Global uppgår till $192K per year för SL1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $192K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bosch Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Bosch Global?

Vanliga frågor

Korkein ilmoitettu palkkaus Chef för mjukvaruingenjörer roolille yrityksessä Bosch Global in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $260,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bosch Global Chef för mjukvaruingenjörer roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $206,000.

