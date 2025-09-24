Företagskatalog
Bosch Global
Bosch Global Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Germany på Bosch Global varierar från €67.7K per year för EG12 till €77K per year för SL4. Det yearliga medianersättningspaketet in Germany uppgår till €89K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bosch Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
EG12
(Instegsnivå)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Visa 5 Fler nivåer
€142K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Bosch Global?

Inkluderade titlar

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Systemingenjör

Forskare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Bosch Global in Germany ligger på en årlig total ersättning på €118,269. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bosch Global för Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €86,459.

Andra resurser