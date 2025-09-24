Företagskatalog
Bosch Global
Bosch Global Research Scientist Löner

Medianersättningspaketet för Research Scientist in United States på Bosch Global uppgår till $145K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bosch Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Totalt per år
$145K
Nivå
E3
Grundlön
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på Bosch Global?

$160K

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Research Scientist at Bosch Global in United States sits at a yearly total compensation of $291,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the jobFamilies.Research Scientist role in United States is $144,000.

