  • Löner
  • Maskiningenjör

  • Alla Maskiningenjör löner

Bosch Global Maskiningenjör Löner

Medianersättningspaketet för Maskiningenjör in United States på Bosch Global uppgår till $102K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bosch Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Bosch Global
Mechanical Engineer
Lancaster, PA
Totalt per år
$102K
Nivå
E3
Grundlön
$102K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
10 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Bosch Global?

$160K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Maskiningenjör på Bosch Global in United States ligger på en årlig total ersättning på $135,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bosch Global för Maskiningenjör rollen in United States är $102,000.

