Datavetare-ersättning in India på Bosch Global uppgår till ₹2.41M per year för EG14. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.58M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bosch Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
