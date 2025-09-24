Företagskatalog
Bosch Global Dataanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Dataanalytiker in Singapore på Bosch Global uppgår till SGD 81.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bosch Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 81.4K
Nivå
L2
Grundlön
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Bosch Global?

SGD 210K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Bosch Global in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 83,823. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bosch Global för Dataanalytiker rollen in Singapore är SGD 81,316.

