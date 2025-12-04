Företagskatalog
Boom! By Cindy Joseph
Boom! By Cindy Joseph Administrativ assistent Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Administrativ assistent in Pakistan på Boom! By Cindy Joseph varierar från PKR 3.43M till PKR 4.87M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Boom! By Cindy Josephs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Administrativ assistent på Boom! By Cindy Joseph in Pakistan ligger på en årlig total ersättning på PKR 4,869,451. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Boom! By Cindy Joseph för Administrativ assistent rollen in Pakistan är PKR 3,429,787.

