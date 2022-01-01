BlueCat Löner

BlueCats löner varierar från $74,625 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $254,720 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BlueCat . Senast uppdaterad: 8/31/2025