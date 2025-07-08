Företagskatalog
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Blue Cross and Blue Shield of Kansas Löner

Blue Cross and Blue Shield of Kansass löner varierar från $90,450 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $140,700 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Dataanalytiker
$103K
Datavetare
$141K
Mjukvaruingenjör
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Blue Cross and Blue Shield of Kansas är Datavetare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $140,700. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Blue Cross and Blue Shield of Kansas är $103,490.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Blue Cross and Blue Shield of Kansas

Relaterade företag

  • Intuit
  • Lyft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Microsoft
  • Se alla företag ➜

Andra resurser