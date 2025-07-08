Blue Cross and Blue Shield of Kansas Löner

Blue Cross and Blue Shield of Kansass löner varierar från $90,450 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $140,700 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blue Cross and Blue Shield of Kansas . Senast uppdaterad: 8/31/2025