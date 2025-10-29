Företagskatalog
Bloomreach
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Bloomreach Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Bloomreach varierar från ₹4.67M per year för Software Engineer till ₹6.12M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹5.18M.

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Bloomreach?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Bloomreach in India ligger på en årlig total ersättning på ₹6,559,324. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bloomreach för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹4,393,828.

Andra resurser