Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Bloomreach varierar från ₹4.67M per year för Software Engineer till ₹6.12M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹5.18M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bloomreachs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderade titlarSkicka in ny titel