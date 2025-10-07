Företagskatalog
Bloomberg
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

  • United Kingdom

Bloomberg Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i United Kingdom

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United Kingdom på Bloomberg varierar från £94.9K per year för Software Engineer till £177K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £149K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bloombergs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
£94.9K
£85.8K
£0
£9.1K
Senior Software Engineer
£177K
£143K
£0
£33.7K
£122K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Bloomberg omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Bloomberg in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £212,148. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bloomberg för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in United Kingdom är £146,542.

