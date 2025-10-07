Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United Kingdom på Bloomberg varierar från £94.9K per year för Software Engineer till £177K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £149K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bloombergs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
£94.9K
£85.8K
£0
£9.1K
Senior Software Engineer
£177K
£143K
£0
£33.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Bloomberg omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)