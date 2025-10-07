Företagskatalog
Bloomberg
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Interaktionsdesigner

  • United States

Bloomberg Interaktionsdesigner Löner i United States

Interaktionsdesigner-ersättning in United States på Bloomberg varierar från $218K per year för Product Designer till $272K per year för Senior Product Designer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $225K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bloombergs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Product Designer
$218K
$184K
$0
$33.5K
Senior Product Designer
$272K
$219K
$0
$52.5K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Bloomberg omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Interaktionsdesigner på Bloomberg in United States ligger på en årlig total ersättning på $335,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bloomberg för Interaktionsdesigner rollen in United States är $232,000.

Andra resurser