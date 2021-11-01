Företagskatalog
Blockchain.com
Blockchain.com Löner

Blockchain.coms löner varierar från $107,529 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $231,985 för en Teknisk programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blockchain.com. Senast uppdaterad: 9/12/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $108K

Dataingenjör

Affärsutveckling
$149K
Datavetare
$201K

Marknadsföring
$142K
Produktdesigner
$177K
Produktdesignchef
$180K
Chef för mjukvaruingenjörer
$179K
Teknisk programchef
$232K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Blockchain.com omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Blockchain.com is Teknisk programchef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blockchain.com is $178,055.

